Женева, Швейцария, , 21:59 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 467 362 новых случая заражения коронавирусом, скончались 9472 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 12 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Всего за период с начала пандемии в мире выявлено уже 118 268 575 носителей коронавирусной инфекции, по меньшей мере 2 624 677 случаев заболевания привели к летальному исходу пациента.

Сообщается, также, что в ВОЗ на сегодняшний день поступили данные о вакцинации от коронавируса 300 002 228 человек.