Москва, , 23:36 — REGNUM Заявление главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что структура не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей или банкноты в десять тысяч рублей, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 12 марта в социальной сети Facebook.

«200 и 2000 хороши! А монеты в кармане только карман рвут», — поделился Villiam K.

Некоторые комментаторы отметили, что в России нет никакой необходимости вводить монеты номиналом в 50 рублей и банкноты в 10 тыс. рублей. Граждане считают, что это может произойти только в случае катастрофической инфляции.

«Значит, инфляция велика, коль такой стоимости будут выпускать банкноты!», — пишет Людмила К.

Часть пользователей предположила, что идею напечатать крупные банкноты возникла в умах казнокрадов, которым не выгодно хранить валюту пятитысячными купюрами.

«Видать, у кого-то не хватает места в квартире, чтобы хранить очередные миллиарды купюрами по 5 тысяч рублей», — считает Evgeny K.

Нашлись и те, кто отметил, что банкноты номиналом 5000 рублей до сих пор многими гражданами игнорируются.

«Ох, и повеселится когорта печатных станков! Пятитысячные до сих пор отпугивают», — написала Татьяна Е.

Напомним, 12 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в интервью газете «Известия», что Банк России не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей или банкноты в десять тысяч рублей.