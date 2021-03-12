Питтсбург, США, , 21:45 — REGNUM Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сегодня, 12 марта, поделился своим мнением касательно игры Евгения Малкина в паре с финским форвардом Каспери Капаненом.

«Связка Малкин — Капанен? Они поймали действительно хорошую химию. В первую очередь они оба очень талантливые игроки. И когда вы их объединяете в одну тройку, то они становится невероятно опасными в быстрых отрывах.

За время, пока они играют вместе, у них только-только выработалась химия. И мы, определенно, рады этому.

Как мне кажется, с каждой новой совместной игрой им становится проще понимать друг друга. Их тандем очень динамичен», — приводит слова наставника «пингвинов» официальный портал НХЛ.