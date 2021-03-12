Париж, , 21:42 — REGNUM Американская вакцина от коронавирусной инфекции производства дочерней компании Johnson & Johnson одобрена для применения во Франции, передаёт 12 марта LCE.

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Рекомендацию выдал Верховный комитет по здравоохранению Франции. Препарат Johnson & Johnson разрешён к использованию в том числе и людям старше 65 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее однодозная вакцина производства Johnson & Johnson получила одобрение ВОЗ к применению во всех странах. Во Франции уже одобрены вакцины американских компаний Moderna и Pfizer, немецкой BioNTech и британско-шведской AstraZeneca.

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