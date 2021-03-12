Москва, , 21:41 — REGNUM Действующий главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить московский «Спартак» в следующем сезоне, информирует 12 марта портал Betting Insider.

Контракт 48-летнего специалиста с римским клубом рассчитан до конца текущего сезона, но, в случае попадания команды в Лигу чемпионов, может быть продлен еще на год.

Фонсека не преступал к переговорам с российским клубом из-за плотного участия «Ромы» в борьбе за место в Лиге чемпионов. И сам «Спартак» может со временем отказаться от кандидатуры португальского специалиста — «красно-белых» пугают высокие зарплатных требования Фонсеки.

На данный момент «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.