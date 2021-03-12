Иркутск, , 23:30 — REGNUM Запуск уникального глубоководного нейтринного телескопа на Байкале для изучения эволюции галактик и Вселенной вызвал бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили комментарии 12 марта в социальной сети Facebook.

«Очередная модификация разработок советских учёных», — считает Ahtoh T.

Многие пользователи указали на то, что российская наука показывает хорошие результаты, что говорит о неудачной попытке врагов страны лишить её учёных.

«Это доказательство того, что США не удалось вместе с СССР уничтожить и советскую науку», — пишет Гоша Б.

Некоторые комментаторы отметили, что наконец-то Байкал перестал быть в центре экологических скандалов и всё чаще становится местом для научных исследований.

«Чем только не загрязняли Байкал, теперь будут нейтринами это делать!», — шутит Антон Д.

Нашлись и те, кто считает странным тот факт, что многие злопыхатели принимают решение отмолчаться, вместо того, чтобы признать успехи российской науки.

«Удивительно, где эти «маскофилы», говорящие, что наука в России разрушена и ничего не делается нового?», — задаётся вопросом Владимир Е.

Напомним, 12 марта телеканал «Известия» опубликовал материал, согласно которому на Байкале был запущен уникальный глубоководный нейтринный телескоп для изучения эволюции галактик и Вселенной.