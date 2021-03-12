Монако, , 21:35 — REGNUM Агента Олег Артемов, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал новости об интересе к игроку со стороны испанской «Севильи».

«За Александром Головиным следят многие европейские клубы, но что-либо комментировать пока рано», — приводит слова агента портал Sport24.

Напомним, что, по данным испанских СМИ, россиянин попал в трансферный шорт-лист «Севильи», которая занимается поисками нового атакующего полузащитника к себе в состав.

Головин отметился 10 (4+6) очками по системе «гол+пас» в 14 матчах за «Монако».