Бразилиа, , 21:32 — REGNUM Власти бразильского штата Рио-де-Жанейро объявили о введении комендантского часа из-за эпидемии COVID-19 в Бразилии, сообщает 12 марта издание Globo.

Новое карантинное ограничение будет действовать неделю. Гражданам запретят находиться на улице с 23:00 до 5:00 по местному времени. Время уличной торговли ограничат периодом с 8:00 до 17:30, а заведения общепита должны будут закрываться в 23:00.

Действие новых карантинных мер начнется с 13 марта.

По словам губернатора штата Клаудиу Кастру, данное решение было согласовано с представителями бизнеса Бразилии.

По последним данным, на 12 марта в Бразилии было выявлено около 11,3 млн зараженных, из которых 273 124 человека умерли.

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