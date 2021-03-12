Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что против американской компании Google началось крупное антимонопольное расследование. Таким образом, стартовал новый этап десятилетней антимонопольной войны, сообщает 12 марта Bloomberg.

Во время видеоконференцсвязи Eurocommerce, которая прошла 12 марта, Вестагер пообещала добиться справедливости на рынке и использовать для этого все антимонопольные инструменты Европейской комиссии.

Рекламный бизнес Google вошел в список технологических расследований, которые назвала еврокомиссар. Помимо этого были упомянуты компании Apple, Facebook и Amazon, против которых также планируется возбудить дело.

Напомним, что в 2017, 2018 и 2019 годах ЕС оштрафовала Google на несколько миллиардов евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Европейская комиссия (Еврокомиссия) начала антимонопольное расследование в отношении интернет-гиганта Amazon.