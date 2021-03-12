Тулуза, Франция, , 21:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетил в пятницу, 12 марта, Национальный центр космических исследований (CNES) в Тулузе, где принял участие в моделировании военно-космической операции. Об этом 12 марта сообщает Paris Match.

Помимо участия в военно-космических учениях AsterX, президент встретился в CNES с «космическими истребителями» — наземными операторами, которые только что провели четырехдневную имитацию международного космического кризиса. Также вместе со своим штабом и военным министром Флоранс Парли глава государства впервые возглавил рабочее совещание Космического командования, которое он создал в 2017 году для разработки космической военной стратегии.

Также Макрон воспользовался своим приездом, чтобы посмотреть, как дела у марсохода Perseverance. Президент CNES Жан-Ив Ле Галл показал президенту последние снимки марсохода на Марсе и дал послушать марсианские звуки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 марта Франция проводит свои первые военно-космические учения AsterX.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции проходят первые военно-космические учения