Донецк, , 21:21 — REGNUM О размещении украинскими формированиями 67 единиц вооружения и военной техники в жилых районах 60-ти населённых пунктов Украины за неделю сообщил 12 марта журналистам замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Он отметил, что эти действия украинских боевиков является нарушением третьего пункта дополнительных мер, предусматривающего запрет на размещение вооружения в населённых пунктах и их окрестностях.

Представитель Народной милиции ДНР добавил, что украинские формирования целенаправленно мешают работе международных наблюдателей, применяя средства радиоэлектронной борьбы против беспилотников ОБСЕ.

Так, беспилотник ОБСЕ Camcopter S-100 совершил аварийную посадку в полутора километрах к востоку от Романовки в результате создаваемых украинскими боевиками помех с помощью РЭБ.

Кроме того, украинская сторона продолжает беспорядочное минирование местности, создавая угрозу не только для своих военных, но и для мирных жителей, не говоря о том, что это является нарушением Минских соглашений.

Басурин «При этом в ходе установки новых минно-взрывных заграждений преступники вооружённых формирований Украины по-прежнему не обозначают их на местности знаками о минной опасности и не составляют формуляры минных полей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли 15 населённых пунктов в ДНР за неделю.

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