Симферополь, , 23:30 — REGNUM Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, в котором он назвал «три кита» политики «возвращения» Крыма, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 марта в социальной сети Facebook.

«О каком международном праве заикается Кулеба, когда страна прославляет нацистов, называя их именами улицы и стадионы. Ганьба», — пишет Фёдор Я.

Многие пользователи отметили, что размышляя о судьбе Крыма, украинские политики совершенно забывают о мнении жителей полуострова.

«А народ Крыма согласен с этими «китами»? Как-то забывают, что Крым — это не необитаемый остров!», — написала Марина М.

Некоторые комментаторы указали на то, что украинский МИД занимается лишь абстрактными размышлениями, подменяя фантазиями реальную работу.

«Делом бы лучше занимался, а не бахвалился тем, чего никогда не будет», — поделился мнением Gena G.

Нашлись и те, кто считает, что вопрос принадлежности Крыма закончен навсегда. Полуостров вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума.

«До сих пор не могут понять, хоть 3 кита, хоть 10 акул! Поезд давно тю-тю! И больше не вернется!», — считает Нина К.

Напомним, 11 марта глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал в Twitter «три кита» политики «возвращения» Крыма: стратегия «деоккупации», объединение «усилий всех партнёров» на базе саммита «Крымской платформы», а также «восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета» над Крымом и Севастополем.