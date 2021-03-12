Нью-Дели, , 21:19 — REGNUM США, Япония, Австралия и Индия будут работать для обеспечения стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил 12 марта индийский премьер-министр Нарендра Моди по итогам виртуального саммита стран «Четырехстороннего диалога по безопасности» (QUAD) .

«Мы объединены демократическими ценностями и приверженностью свободному, открытому и инклюзивному Индо-Тихоокеанскому региону. Наша сегодняшняя повестка дня, включающая такие области, как вакцины, борьбу с изменением климата и новейшие технологии, делает «четверку» силой мирового добра», — заявил Моди, опубликовав запись выступления в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщало ИА REGNUM, четырехсторонний диалог по вопросам безопасности между США, Австралией, Индией и Японией (QUAD) начался в 2007 году, но последние 10 лет он практически не реализовывался. Проект активизировался с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа, обострившего противостояние с Китаем.

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