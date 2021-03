Лос-Анджелес, США, , 21:06 — REGNUM Бенедикт Камбербэтч извинился перед поклонниками за то, что Доктор Стрэндж так и не появился в сериале «ВандаВижен». Об этом 12 марта сообщил портал We Got This Covered.

«Мне очень жаль вас разочаровывать. Думаю, это было бы весело», — сказал Камбербэтч, добавив, что он понимает, что подобное развитие событий привело бы к тому, что Алая Ведьма (Элизабет Олсен) и Доктор Стрэндж взаимодействовали бы в предстоящем фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Актёр сказал, что всё идёт свои чередом и отметил, что всё, что сейчас происходит в киновселенной Marvel, представляет большой интерес.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что продюсер «Вандавижен» Мэри Ливанос ответила на вопрос о судьбе агента организации ЩИ.Т., превращённого в пчеловода. Она заявила, что понятия не имеет о том, что с ним произошло.

