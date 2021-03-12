Лысково, Нижегородская область, , 21:04 — REGNUM Два школьника из Лысково в Нижегородской области попали на видео, которое снял случайный прохожий. На нем видно, что дети кидают в Вечный огонь снег и мусор. Полиция устанавливает личности школьников. Об этом написали нижегородские СМИ 12 марта.

Видео с двумя детьми школьного возраста опубликовал телеграм-канал «Нижний №1».

«Глядя на эти кадры, грустно за новое поколение. Дети пришли к вечному огню и решили поэкспериментировать — а потухнет ли огонь от снега и мусора? Потух. Печально, ребята. Печально», — написали авторы канала.

Нижегородские СМИ сообщили, что дети «плевали на пламя».

«Похоже, сами ребята не понимают, что своими действиями они оскверняют воинский мемориал. Прохожие увидели, чем занимаются два ребёнка, но вместо того, чтобы сделать им замечание, сняли происходящее на видео и выложили в интернет. Мимо проезжают автомобили, но никто также не реагирует», — пишет в NewsNN.ru

В МВД по Нижегородской области рассказали, что по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.