Приштина, , 04:18 — REGNUM В министерстве здравоохранения Косово 12 марта сообщили о том, что классификация муниципалитетов по степени риска заражения коронавирусом вновь была изменена.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в «красной» зоне, где действуют самые строгие ограничения, оказались 15 муниципалитетов Косово, включая Северную Митровицу, Приштину и Печ. Еще в декабре в «красной» зоне находились всего два муниципалитета.

К «желтой» зоне отнесено еще 12 муниципалитетов, в том числе Качаник, Сухарека и Призрен.

Подробности об ограничениях в различных эпидемиологических зонах в Косово читайте здесь: Коронавирус наступает: еще восемь муниципалитетов Косово в «красной» зоне

«Зеленая» зона, где так же действуют ограничения, но менее значительные, оказалась в меньшинстве — к ней относятся 11 муниципалитетов.

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