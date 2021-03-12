Нижний Новгород, , 21:01 — REGNUM Для жителей Нижнего Новгорода и Кстовского района Нижегородской области продлена акция «Прощай, пени» до конца июня 2021 года. Абоненты смогут погасить долги за водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщил «Нижегородский водоканал» 12 марта.

В ведомстве уверены, что акция будет востребована так как «пандемия негативно сказалась на платежеспособности нижегородцев».

»Проститься с пенями уже решили почти 500 потребителей, которые оплатили более 5 миллионов рублей задолженности. Списано было около 4 миллионов рублей пеней», — сказал директор по работе с абонентами водоканала Николай Смирнов в интервью нижегородскому СМИ.

В ведомстве уточнили, что погасить задолженности могут жители многоквартирных домов и частного сектора.