Москва, , 21:00 — REGNUM Мораторий на начисление пени по долгам за коммунальные услуги, введённый в России в связи с эпидемией COVID-19, поспособствовал росту задолженности потребителей за природный газ в 2020 году. Об этом заявили 12 марта в пресс-службе «Газпром межрегионгаза».

«Стоит отметить, что отчасти, росту просроченной задолженности физическими лицами способствовал мораторий на начисление пени за коммунальные услуги, введенный правительством», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что данные меры, были направлены в первую очередь на защиту граждан из-за возникших сложностей с дистанционной оплатой услуг, однако обязанность своевременно оплачивать услуги ЖКХ сохранялась.

Напомним, ранее сегодня в «Газпром межрегионгазе» сообщили, что задолженность российских потребителей природного газа за 2020 год выросла на 2,4% у и достигла почти 180 миллиардов рублей, порядка 100 миллиардов из которых приходится на потребителей из республик Северо-Кавказского федерального округа.

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