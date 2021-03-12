Донецк, , 21:00 — REGNUM Украинские боевики за неделю 24 раза нарушили режим допмер по усилению и контролю режима прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР, сообщил 12 марта журналистам замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

По словам Басурина, за этот период украинские формирования открывали огонь по районам 15-ти населённых пунктов в ДНР, причём применялись миномёты калибра 82 и 120 мм, а также гранатомёт и стрелковое оружие.

Атакованы были украинскими боевиками Старомихайловка, Ленинское, Весёлое, Яковлевка, Александровка, посёлок шахты им. Гагарина (Горловка), Новая Таврия, Коминтерново, Украинское, Минеральное, Саханка, Каштановое, посёлок шахты «Трудовская» и район «Вольво-центра» (Донецк).

Повреждения в результате обстрелов в этих населённых пунктах получили 11 жилых домов, пострадала ЛЭП в Старомихайловке, а также газопровод в посёлке шахты «Трудовская». Кроме того, в нарушение допмер, ВСУ проводили вблизи ДНР инженерные работы.

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