Нижний Новгород, , 20:59 — REGNUM В 2020 году количество тяжких преступлений в Нижегородской области увеличилось на 12,8%, при этом общее число преступлений снизилось на 1,6%, по сравнению с 2019 годом. Об этом пишут нижегородские СМИ со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, в 2020 году в области зафиксировано 11 584 тяжких преступлений. Из зарегистрированных за 12 месяцев прошлого года 42 337 преступлений, раскрыто более половины — 24 139 дел.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы.

МВД сообщает, что в области зафиксирован рост (+34,1%) числа преступлений, совершенных с применением оружия, боеприпасов и взрывчатки.

«Число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в 2020 году выросло на 19,6% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, регион занял девятое место по темпам прироста», — цитирует пресс-службу ведомства портал в «В городе N».