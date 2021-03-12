Бишкек, , 20:57 — REGNUM Южная столица Киргизии заинтересовала индийских кинематографистов и может стать постоянным местом для съемок фильмов Болливуда. Об этом заявил посол Индии Алок Димри на встрече с вице-мэром города Оша Замиром Юсуповым.

«Уникальная природа юга Киргизии, горные ландшафты и луга, озера и прекрасные погодные условия в сочетании с кочевнической культурой могут стать отличной съемочной площадкой для фильмов Болливуда, музыкальных клипов», — подчеркнул индийский дипломат.

В свою очередь вице-мэр заверил, что руководства Оша готово поддержать любые направленные на развитие города инициативы, которые предложит индийская сторона.

«Ош всегда был открыт для реализации плодотворных проектов и программ, способствующих развитию всех сфер города. Мы готовы рассмотреть проекты по привлечению проектов киноиндустрии Индии в наш город», — резюмировал киргизский чиновник.

Напомним, что в 2020 году на экраны кинотеатров в Индии вышел приключенческий боевик «Torbaaz», который был снят в Киргизии индийским режиссером Гиришем Маликом. Фильм приобрел достаточно большую популярность у индийских зрителей.