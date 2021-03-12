Брюссель, , 22:51 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 11 марта провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Брюсселе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, генсек НАТО подчеркнул, что участие Хорватии в различных операциях и миссиях НАТО, в том числе в Ираке, делает ее ценным и верным союзником Альянса.

В ответ Пленкович заявил, что для Хорватии честь принимать участие в операциях НАТО, и она намерена наращивать военное присутствие в Косово.

Напомним, с 12 июня 1999 года в Косово находится миротворческая миссия НАТО КФОР, действующая по мандату ООН.

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