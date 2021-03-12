Исламабад, , 20:56 — REGNUM На пост председателя Сената — верхней палаты парламента Пакистана — переизбран представитель правящей коалиции Садик Саджрани, одержавший в ходе голосования в палате верх над кандидатом от оппозиции, бывшим премьер-министром страны Юсуфом Реза Гиллани. Об этом 12 марта сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление председательствовавшего при голосовании сенатора отмечая Сайеда Музаффара Хусейна Шаха и уточняя, что за победителя проголосовали 48 сенаторов, а за его противника — 42.

Двое сенаторов не голосовали, еще восемь голосов не были учтены из-за погрешностей в оформлении бюллетеней, которые сделали их недействительными.

В предыдущий раз С. Саджрани был избран председателем Сената в марте 2018 года; его нынешние полномочия продлятся до марта 2024 года.