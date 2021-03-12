Приштина, , 22:50 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 12 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 3317 образца в крае выявили 730 носителей коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Уже неделю в Косово отмечается рост числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса. Ещё 512 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По официальным данным, всего в Косово выявлены 76 110 случаев заражения коронавирусом. 63 892 пациента уже здоровы. 1688 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение проходят 10 530 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили 632 носителя коронавируса