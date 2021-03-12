Бишкек, , 20:54 — REGNUM Узбекистан подарил Киргизии 20 машин «скорой помощи» местного производства. Об этом стало известно во время посещения президентами Киргизии Садыром Жапаровым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым технопарка «Яшнабад» в узбекской столице.

Главы государств вместе изучили экспозицию выставочного зала и, прокатившись на электрокарах, осмотрели производственные цеха и павильоны с продукцией, произведенной узбекскими предприятиями.

Жапаров и Мирзиёев побеседовали с руководителями предприятий технопарка, которые представили им инновационные разработки и произведенную в Узбекистане сельскохозяйственную и текстильную продукции, а также местные разработки в сфере гидроэнергетики, геологоразведки и машиностроения.

Затем члены киргизской делегации обсудили с представителями узбекских компаний возможность обмена опытом и сотрудничества с учетом инновационных разработок технопарка.