Пекин, , 20:54 — REGNUM В первые два месяца текущего года на 31,5% в годовом выражении вырос общий объем прямых иностранных инвестиций, который составил почти 177 млрд юаней (свыше 26 млрд долларов). Об этом 12 марта сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Министерством коммерции КНР.

Лидерство в региональном плане принадлежит западным регионам страны, рост инвестиций в которые вырос на 51%, в то время, как в наиболее развитые приморские провинции восточного побережья — всего лишь на 32%. При этом общий использованный объем прямых инвестиций из-за рубежа в континентальной части страны, как свидетельствуют более ранние данные, в годовом исчислении увеличился до рекордной почти в 1 трлн юаней.