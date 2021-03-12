Таллин, , 20:54 — REGNUM Эстония за прошедшую неделю обогнала Чехию по количеству случаев заражения коронавирусом на 1 млн жителей и 12 марта заняла первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, сообщает 12 марта эстонская газета Postimees.

«За последние семь дней суточный показатель заражения коронавирусом составил 1111 человек на миллион жителей Эстонии, что является самым высоким уровнем в мире», — утверждает издание.

Отмечено, что в этой сфере Эстония еще может уступить лидерство Чехии, но всё же имеет шансы занять «первое место в долгосрочной перспективе».

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 марта в Эстонии введен еще более жесткий карантин, который будет действовать в течение месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Италия встретит еще одну Пасху в режиме жесткого карантина