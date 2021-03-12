Москва, , 20:53 — REGNUM Задолженность российских потребителей природного газа за 2020 год выросла на 2,4% у и достигла почти 180 млрд рублей. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба «Газпром межрегионгаз».

По данным компании, основная часть задолженности приходится на долю физических лиц. За минувший год долги населения за поставленный газа выросли на 7% и превысили 80 млрд рублей.

При этом отмечена положительная динамика расчётов за газ у теплоснабжающих организаций, задолженность которых за год сократилась почти на 2,4% — до 56 млрд рублей.

Сообщается также, что наибольшая часть от совокупной задолженности за год (порядка 100 млрд рублей) была накоплена потребителями из республик Северо-Кавказского федерального округа.