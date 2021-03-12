Бишкек, , 20:53 — REGNUM Киргизия просит Европейский союз выделить €30 млн (2,6 млрд рублей) на проведение рекультивационных работ на хвостохранилищах в городе Майлуу-Суу. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев на встрече с послом ЕС Эдуардом Ауэром.

Европейский дипломат пообещал, что чиновники Евросоюза рассмотрят эту просьбу, и ответ на нее, скорее всего, будет положительный.

Также стороны обсудили успешную реализацию проектов по реабилитации урановых хвостохранилищ в поселках Шекафтар и Мин-Куш, а также завершении комплексной оценки воздействия на окружающую среду и технико-экономического обоснования проекта рекультивации хвостохранилищ в Майлуу-Суу, финансируемых Евросоюзом и Европейским банком реконструкции и развития.

Также посол Ауэр рассказал главе МЧС Киргизии о проводимой работе в области сокращения рисков стихийных бедствий, в частности реализации проектов через Всемирный банк и Управление ООН по снижению риска бедствий, а также Инициативы по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным вопросам.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии насчитывается 92 объекта с токсичными и радиоактивными отходами горнорудного производства.

Из них в ведении министерства чрезвычайных ситуаций находятся 33 хвостохранилища и 25 горных отвалов, в которых хранятся 6,2 млн кубических метров радиоактивных и 5,7 млн кубометров токсичных отходов.

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