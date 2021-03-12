Варшава, , 20:52 — REGNUM Члены польской подкомиссии по расследованию причин Смоленской катастрофы под руководством бывшего министра обороны Польши Антония Мацеревича обвиняют друг друга в препятствовании проведения важного эксперимента. Годами подкомиссия пытается доказать, что президентский Ту-154 в 2010 году потерпел крушение в результате взрыва, террористического акта. На борту находилась правительственная делегация, а также президент Лех Качиньски с супругой. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту. Окончательный отчет комиссия так и не представила. Ее председатель Антони Мацеревич заверил, что отчет будет готов после окончания пандемии коронавируса.

Как сообщает ИА REX, проживающие в США Тадеуш Антоняк и Мацей Русиньски, члены Клуба правонационалистического издания «Gazeta Polska» обвинили президиум смоленской подкомиссии в том, что он отказался от идеи «приобретения в России или Польше и транспортировки в США для эксперимента экземпляра живой березы за 2,5 млн злотых (около 650 тысяч долларов) ссылаясь на высокую цену». Березу планировали отправить в Национальный институт авиационных исследований и там провести эксперимент: проверить, правда ли, что самолет может удариться крылом о березу и разбиться.

Член этой же подкомиссии в 2016−1019 годах, представитель Дании Глен Йоргенсен сразу же отреагировал на слова бывших коллег статьей на портале wPolityce. pl: «Берёза для эксперимента в США, которую легко можно было купить на территории Штатов, как и все предыдущие деревья, за очень небольшую сумму, почему-то у господ Антоняка и Русиньского стоит 2,5 млн злотых».