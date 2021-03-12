Пекин, , 20:52 — REGNUM Китай призвал мировое сообщество к мирному посредничеству в Мьянме, пообещав и дальше играть конструктивную роль в ослаблении напряженности в ходе внутреннего конфликта. Об этом 12 марта сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, который прокомментировал недавнее заявление Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме.

Совбез призвал к отказу от насилия, а китайская сторона надеется, что это предложение сыграет стабилизирующую роль. Чжао Лицзянь высказался за предотвращение кровопролития, смягчение обстановки и усиление дипломатического посредничества. Он призвал все стороны конфликта соблюдать спокойствие и проявлять сдержанность. Дипломат также подержал посреднические усилия АСЕАН, в который входит Мьянма.

Независимо от дальнейшего развития событий, решимость Пекина продвигать двусторонние отношения с Мьянмой никогда не поколеблется, заявил Чжао Лицзянь.