Приштина, , 22:39 — REGNUM Глава одержавшей победу на выборах 14 февраля в Косово партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти 11 марта провел виртуальную встречу с помощником госсекретаря США по Западным Балканам Мэттью Палмером и послом США в Косово Филипом Коснеттом.

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Как сообщил политик на своей странице в социальной сети Twitter, в ходе встречи политик подчеркнул необходимость срочных поставок вакцины от коронавируса в Косово.

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Также представители США обсудили с Курти предстоящее продолжение диалога между Косово и Сербией и подчеркнули необходимость координации диалога с США.

Напомним, год назад Курти лишился поста премьер-министра из-за отказа пойти на поводу у США, однако теперь, после победы его партии на досрочных выборах, он намерен вновь возглавить правительство.

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