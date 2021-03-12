Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла американскую вакцину Johnson & Johnson от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования. Об этом 12 марта говорится в заявлении ВОЗ.

«Сегодня (12 марта) ВОЗ внесла вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson в список для экстренного использования», — говорится в заявлении.

Отметим, что вакцина Johnson & Johnson является первой в списке ВОЗ вакциной с одноразовым режимом введения.

Напомним, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины Johnson & Johnson показали, что она эффективна на 85%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию Janssen в Европейское агентство по лекарственным средствам. Заявка была одобрена 11 марта.