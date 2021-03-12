Лос-Анджелес, США, , 20:48 — REGNUM Сопродюсер сериала «ВандаВижен» Мэри Ливанос заявила, что она понятия не имеет о том, что произошло с агентом организации М.Е.Ч., который был превращён в «пчеловода». Об этом 12 марта сообщил портал TVLine.

Во время очередного интервью Ливанос задали соответствующий вопрос, который стал мучить фанатов после выхода второго эпизода сериала. Продюсер отметила, что её удивила реакция людей на эту серию.

«Вы знаете, что в конце шоу Ванда снимает своё проклятие, чтобы спасти людей Уэствью, — сказала Ливанос, — надеюсь, он в порядке. Мы все надеемся на лучшее для него».

Напомним, серия, в которой Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) и Вижен (Пол Беттани) столкнулись с одетым в костюм пчеловода агентом Щ.И.Т., вышел 15 января 2021 года. Финальный эпизод шоу «ВандаВижен» потоковый сервис Disney Plus выложил на своём сайте 5 марта 2021-го.

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