Рим, , 20:47 — REGNUM В течение двух недель после Пасхи (с 5 по 22 апреля) в Италии будут ослаблены некоторые антикоронавирусные ограничения, соответствующий декрет в ближайшие дни утвердит правительство страны, сообщают национальные СМИ в пятницу, 12 марта.

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В частности, будут разрешены визиты к родственникам и друзьям, живущим в том же муниципалитете. Число совершеннолетних гостей не должно превышать двух человек.

Поездки между регионами будут по-прежнему ограничены, но любой гражданин сможет приехать из другого региона к месту своей прописки или туда, где у него есть собственность.

По данным на 12 марта, в Италии умерли 101 564 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 380 (днем ранее — на 373). Число подтвержденных носителей выросло на 26 824 (днем ранее — на 25 673). Это самый высокий показатель с начала 2021 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 175 807 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 509 317 человек — на 11 967 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 883 632 человека (за день этот показатель вырос на 56 039), что составляет 3,13% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.