Барселона, Испания, , 20:44 — REGNUM «Барселона» нацелена приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда любой ценой в летнее трансферное окно.

Согласно данным портала Marca от 12 марта, новый президент «каталонцев» Жоан Лапорт лично заявил, что покупать норвежского вундеркинда — это приоритетная трансферная цель клуба.

Ради трансфера Холанда «Барселона» готова продать Антуана Гризманна, Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо, Самюэля Умтити, Мартина Брейтуэйта и Хуниора Фирпо. По их мнению, это должно покрыть расходы на переход норвежца.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в 29 матчах за «Боруссию» и отличился 31 голом и 8 результативными передачами.