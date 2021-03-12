Рим, , 20:41 — REGNUM Власти Италии рассчитывают «резко ускорить» кампанию вакцинации от коронавируса, заявил в пятницу, 12 марта, премьер-министр страны Марио Драги.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Прививать планируется по 500 тысяч человек в день. Скорость кампании может быть увеличена благодаря получению партии вакцины на 7,9 млн доз, отметил он.

Читайте также: Италия мечется между карантином и экономическим крахом

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V». Предполагается, что один из местных заводов начнет производство вакцины по российской технологии в июле 2021 года.

По данным на 12 марта, в Италии умерли 101 564 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 380 (днем ранее — на 373). Число подтвержденных носителей выросло на 26 824 (днем ранее — на 25 673). Это самый высокий показатель с начала 2021 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 175 807 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 509 317 человек — на 11 967 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 883 632 человека (за день этот показатель вырос на 56 039), что составляет 3,13% населения Италии.