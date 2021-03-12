Москва, , 20:38 — REGNUM В Москве с 18 по 21 марта пройдут традиционные Дни Крыма, сообщает 12 марта официальный сайт мэра и правительства столицы.

Программа начнётся с праздничного концерта, который состоится в день открытия в «Лужниках». Темой станет семилетие возвращения Крыма в состав России. Авторы сообщения обратили внимание, что при проведении массового мероприятия будут применяться меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором. Помимо использования средств индивидуальной защиты и соблюдения дистанции, действует также ограничение по количеству зрительских мест — не более половины от общего числа.

Также в Дни Крыма в разных частях Москвы будут открыты туристические шале, где можно подобрать гостиницу или санаторий для будущего отдыха на полуострове. До 31 марта на Тверском бульваре зрители смогут познакомиться с достопримечательностями на фотовыставке «Крым сегодня». В парке «Зарядье» 18 марта на месяц откроется выставочный проект «Крым. История» с цифровыми изображениями старинных карт, планов и гравюр.

Дни Крыма в Москве организованы в рамках программы межрегионального сотрудничества.