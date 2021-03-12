Москва, , 20:38 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде марта выросла до 4,53%. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба Банка России.

В последней декаде февраля, согласно данным регулятора, показатель находился на уровне 4,51%. Рекордно низкое значение в 4,33% было зафиксировано в начале октября 2020 года.

Как уточнили в ЦБ, средняя максимальная ставка рассчитывается на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.