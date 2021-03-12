Женева, Швейцария, , 20:37 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции производства американской компании Johnson & Johnson одобрена для экстренного применения ВОЗ, сообщается 12 марта в распространённом организацией заявлении.

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Уточняется, что американский препарат одобрен для экстренного применения во всех странах, причём и для пожилых людей.

Она рекомендована для применения по программе COVAX. Среди однодозных препаратов от коронавируса эта вакцина первая одобрена ВОЗ для экстренного применения.

Комментируя это заявление, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал:

«Каждое новое, безопасное и эффективное средство против COVID-19 — это очередной шаг на пути к контролю пандемии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вакцина производства дочерней компании Johnson & Johnson накануне, 11 марта, получила одобрение к применению на территории ЕС Европейским агентством лекарственных средств.

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