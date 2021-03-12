Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Первый обновленный истребитель F-15EX Advanced Eagle, позиционируемый как тяжеловооруженный боевой самолет, передан ВВС США, сообщает пресс-служба компании Boeing.

Модернизированный истребитель будет задействован в программе испытаний вместе со второй машиной этого типа, которая будет поставлена военным в апреле этого года.

Это первый истребитель из начальной партии из восьми F-15EX Advanced Eagle, серийные поставки которых должны начаться в 2023 финансовом году. ВВС США должны получить от 144 до 200 таких машин.

В Пентагоне заявляют, что F-15EX закупаются не для замены F-35, а для обновления устаревшего парка стоящих на вооружении F-15C/D.

Кроме того, F-15EX Advanced Eagle называют будущим носителем гиперзвуковых ракет. В дальнейшем предполагается закупать по 18−24 таких истребителя ежегодно.

От предыдущих версий F-15EX отличается более современным бортовым оборудованием по принципу «цифровой магистрали» и на архитектуре Open Mission Systems (OMS). Заявляется, что F-15EX способен нести до 22 управляемых ракет класса «воздух-воздух» или «гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов».

Как сообщало ИА REGNUM, гиперзвуковое оружие в США пока остается на стадии определения внешнего облика прототипа.

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