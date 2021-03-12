Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Рыночная капитализация американской компании Apple имеет все шансы достичь отметки в $3 трлн, когда на рынок выйдет Apple Car, уверен аналитик из Citigroup. Об этом 12 марта сообщает Bloomberg.

Недавние слухи о разработке электромобиля Apple Car активно способствуют росту акций компании. Аналитик из Citigroup сообщил, что новая разработка может повысить продажи Apple на 10−15%. Отмечается, что к 2025 году рынок электромобилей обгонит рынки компьютеров, планшетов и смартфонов вместе взятых.

На март 2021 года рыночная капитализация Apple составляет $2,05 трлн. Это делает производителя iPhone одной из самых дорогостоящих компаний во всем мире.

Напомним, что стоимость акций Apple упала 12 марта на 1,4%. C момента рекордного пика в конце января их стоимость подешевела примерно на 15%.