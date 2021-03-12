Лос-Анджелес, США, , 20:31 — REGNUM Джо Манганьелло, сыгравший в «Лиге справедливости» Слейда Уилсона (Детстроука), объяснил, почему кинокомпания Warner Bros. отменила несколько проектов сольных фильмов про этого персонажа. Об этом 12 марта сообщил портал Game Rant.

Актёр сообщил, что после того, как состоялся не очень удачный выход «Лиги справедливости» Джосса Уидона, произошла смена руководителей Warner Bros., а Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена, создание картины с бюджетом $40 млн не стояло в приоритете.

Он добавил, что финальная сцена «Лиги справедливости», в которой Лекс Лютор (Джесси Айзенберг) разговаривает с Детстроуком, конечно представляла собой тизер, однако сиквел кинокомикса так и не вышел.

Напомним, Детстроук в исполнении Джо Манганьелло появится в версии кинокомикса «Лига справедливости» Зака Снайдера, премьера которого состоится 18 марта 2020 года на потоковом сервисе HBO Max. Ранее актёр дал понять, что герой получит немного иную внешность.

Читайте ранее в этом сюжете: Бенедикт Камбербэтч выразил восхищение режиссёром «Доктора Стрэнджа 2»