Севилья, Испания, , 20:29 — REGNUM Российский полузащитник «Монако» Александр Головин привлек внимание селекционеров испанской «Севильи», сообщает 11 марта портал Metaratings.

По данным источника, «Севилье» нужен крепкий атакующий хавбек. За россиянином уже наблюдают скауты испанского клуба.

Отметим, что у руководства «Севильи» хорошие отношения с представителями «Монако». Спортивный директор испанской команды Рамон Родригес с особенной тщательностью наблюдает за ситуацией во французском клубе. Команды на протяжении нескольких лет регулярно проводят трансферы друг с другом.

Ранее в СМИ упоминалось, что к россиянину проявляют интерес клубы из топ-6 испанского чемпионата. На данный момент «Севилья» занимает четвертое место в турнирной таблице.

В этом сезоне Головин успел провести за «Монако» 14 матчей, в которых отличился 10 (4+6) очками по системе «гол+пас».