Женева, Швейцария, , 20:23 — REGNUM Вакцина от коронавируса производства AstraZeneca может применяться, несмотря на слухи о её опасных побочных эффектах, сообщила 12 марта журналистам помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

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Комментируя проверку сообщений о том, что применение вакцины AstraZeneca у пациентов в некоторых странах имело тяжёлые последствия, в том числе летальные, функционер ВОЗ пояснила: комитет организации по безопасности вакцин «уже занимается оценкой сведений, полученных от европейских стран».

Симао «Предварительные сведения не указывают на причинно-следственную связь».

Она добавила, что количество случаев тромбоэмболии, зафиксированное у вакцинированных, не выходит за рамки аналогичных случаев вне эпидемии. Симао добавила, что вакцинацию препаратом AstraZeneca можно продолжать.

Как сообщало ИА REGNUM, AstraZeneca заявила о том, что готова содействовать расследованию случаев возникновения побочных эффектов при применении вакцины от коронавируса, хотя пришла к выводу, что связи между заболеваниями и вакцинацией нет.

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