Рим, , 20:21 — REGNUM Экс-премьер Италии Энрико Летта выставит свою кандидатуру на пост главы леволиберальной Демократической партии, об этом он сообщил на своей странице в Twitter в пятницу, 12 марта.

Ранее соответствующее предложение сделали ему некоторые из руководителей партии.

Лидер либералов Никола Дзингаретти 4 марта 2021 года объявил о своем уходе с этого поста. В последнее время в руководстве партии заняты не политикой, а «делением кресел», ему надоело в этом участвовать, сказал Дзингаретти журналистам.

По данным социологов, рейтинг либералов в марте 2021 года снизился на 1,9% до самого низкого показателя за всю историю наблюдений — 16,6%, наблюдатели связывают это именно с конфликтами в руководстве партии.