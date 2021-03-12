Москва, , 20:15 — REGNUM Бывший сотрудник блогера Алексея Навального Леонид Волков, комментируя эффект от системы «Умного голосования», следующим образом прокомментировал выборный процесс 2019 года в Москве: «Умное голосование» начинает и выигрывает… Если бы в сентябре 2019 года у нас были бы не выборы в Мосгордуму, а выборы в Госдуму, то из 15 депутатов, представляющих в Госдуме столицу, 9 были бы депутатами Умного голосования, и только 6 — единороссами».

Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин крайне критично отнесся к этому заявлению.

«Непрофессионализм Леонида Волкова давно известен. Он абсолютно профнепригоден. Во-первых, не знать, что в выборах в Московскую городскую думу партия «Единая Россия» не принимала участия может только человек, который совершенно не разбирается в политике. Там были только кандидаты-одномандатники, которые прошли самостоятельно, без поддержки партии. Во-вторых, сравнивать два вида выборов абсолютно нелепо. Одно дело — выборы в Московскую городскую думу, другое — выборы в Государственную думу. Разные нарезки округов, разные размеры округов, разные типы голосования, разные варианты прихода людей на выборы. Это все равно, что сравнивать горячее и мокрое. И в результате попытка Леонида Волкова оправдать свое «унылое голосование» выглядит смешно. Потому что понятно, что им хочется иметь заказы на текущую кампанию, например, на то, чтобы «подсидеть» кого-то, но это совершенно не вяжется с реальным электоральным эффектом», — рассказал Павел Данилин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Плюс ко всему, надо понимать, что, если кто-то и «клюнет» на их «умное голосование», то к этому человеку надо присматриваться поподробнее — что же это, получается, он «навальнист»? А это, знаете ли, тоже не лучшая рекомендация на выборах», — подчеркнул политолог, завершая свой комментарий.