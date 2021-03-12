Рим, , 20:15 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги в одном из своих выступлений в пятницу, 12 марта, в иронической форме выразил недоумение по поводу избыточного количества англицизмов в тексте его собственной речи.

«Недовольство» премьер выразил, произнеся предложение, в котором содержались слова «smart working» и «baby-sitting». Речь была посвящена актуальным экономическим и социальным проблемам.

«Знать бы, почему мы должны вечно использовать столько всех этих английских слов», — сказал Драги.