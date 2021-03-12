12 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Нет ничего более глупого, чем натягивание презерватива современной политической этнологии на глобус истории. И опасного тоже – ведь в основе подавляющего большинства политических конфликтов лежат именно исторические обиды. Однако украинские ревнители «исторической чистоты» скачут на этой проблеме с азартом танцоров на граблях. И дарят нашим женщинам свой «подарок» к «Месяцу истории женщин», коим в 2021 году Конгресс США объявил месяц МАРТ.

Марьян Сидорив, , 21:12 — REGNUM 8 марта на сайте Всемирного экономического форума была размещена статья Жозефа Ласавио, специалиста по сообществу, инфраструктуре и инициатив в области развития ВЭФ, посвященная женщинам. Женщинам, которые на протяжении всей истории «неизгладимо формировали мир».

Михаил Нестеров. Святая равноапостольная княгиня Ольга. Эскиз образа иконостаса южного придела на хорах Владимирского собора в Киеве. 1892

Можно бесконечно и с интеллектуальным наслаждением дискутировать и по списку, и по персонам этого списка. У Ласавио таких женщин пять: императрица Византии Феодора (VII век новой эры), гавайская королева Лилиуокалани (XIX век), китайский император (именно «император» У Цзэтянь (VII век), регент Ганы Яа Асантева (XIX век), сестры-воительницы Чунг Трак и Чунг Нхи (I век).

Дамы, конечно, серьезные и даже страшные. Как та же У Цзетянь: своих соперниц по власти, гарему и телу императора Гаоцзуна — императрицу Вэй и наложницу Сяо — она приказала подвергнуть ста ударам плетью, отрубить кисти и стопы, а что осталось — бросить в большие кувшины с вином, где те и умерли через несколько дней. Правда, стоит учитывать, что история казни дожила до нас в изложении Цзыжи Тунцзянь, монументальной хроники XI века, написанной консерватором Сыма Гуаном.

Так что, возможны преувеличения. Но в основном У Цзетянь как император была практически безупречна. Только «безналоговый год» (695 — для всей страны) чего стоит!

Так что топ-6, предложенный Ласавио, производит впечатление и находиться в нем лестно для самолюбия и престижа страны. И в этом топе, действительно, было шестое имя — киевской княгини Ольги. В соответствующем фрагменте Ольга была названа «Русским монархом» и «прародителем (progenitor) современной России».

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В этом коротком сюжете две грубые ошибки. Во-первых, Ольга никогда не была «монархом»: князем Киевским с момента гибели своего то ли отца, то ли деда был малолетний князь Святослав. Ольга была тем, что обычно называют «регент». Как и У Цзетянь в 683−690 годах до момента свержения своего второго сына Жуйцзуна и принятия титула «хуанди», «император». Во-вторых, убитого древлянами мужа Ольги звали, все-таки, не Иван, а Игорь.

Но основным поводом для ярости украинских комментаторов послужило другое: формулировка «прародитель» (progenitor) современной России». И эти, простите, «комментаторы» резвятся от души: невежественно и злобно.

Алексей Гончаренко, нардеп от «Европейской Солидарности»: «Надеюсь, тому кто писал эту статью проведут соответствующий урок истории и расскажут, что во времена княгини Ольги до основания города Москва оставалось еще две сотни лет». А я надеюсь, что нардепу расскажут, что у начал современной России стояла не Москва, а Ростов и Суздаль. И Ростов был под властью Рюрика уже в 862 году, за два десятка лет до того, как Киев стал «мати городов русских». И этот регион (Северо-Восточная Русь) управлялся Рюриковичами до начала XVII века, в отличие от территории современной Украины, где уже в XIV—XV веках Рюриковичей сменили литовские Гедеминовичи.

Или, вот, некая Оксана Колесник, в комментариях на сайте ВЭФ: «Киевская Русь расположена на территории Украины, Белоруссии. Лишь несколько регионов, которые сейчас принадлежат России, были частью Киевской Руси». Я уже даже не говорю о бездумном использовании хронологического термина «Киевская Русь» как политонима: ну, нет ни одного аутентичного артефакта или письменного свидетельства о таком государстве. Я о географии: если Оксана посмотрит на карту, то увидит, что из полутора миллионов кв. км территории Древней Руси на «долю» Украины приходится не более четверти. Остальное — кочевники, волнами накатывавшие на Европу: болгары, венгры, печенеги, половцы. В полном размере в состав Руси входила территория современной Белоруссии, а самая большая часть Древней Руси — территория современной России: Новгород Великий, Ростово-Суздальское, Смоленское, Рязанское, курское и иные княжества. И с середины XI века Киев уже не столько контролировал их, сколько был престижным призом в княжеских междоусобицах.

Не обошлось, конечно, без уже привычного на украинских «интеллектуальных форумах» хамства («Интересно, сколько автор получил от россиян за искажение исторических фактов об Ольге», — Антон Козловский) и злобы («Если бы Ольга была жива сегодня, она точно сожгла дотла Всемирный экономический форум, прочитав эту «статью», — Ольга Хаврусо-Назарко). Без комментариев…

И даже пятый президент Украины включился в гневный хор с просьбой-требованием: «Прошу команду World Economic Forum немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинской истории и тщательно проверять свои источники». Но беда в том, что «команда», скорее всего, эти источники знает. И знает, что территория Рюриковичей начиналась с Новгорода и называлась «Русией» (Ρωσία): «[Да будет известно], что приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии». И далее вниз, до «крепости Киоава, называемой Самватас». Похоже. Они склонны верить современнику событий, византийскому императору Константину Багрянородному и его «Об управлении империей», а не украинским комментаторам-экспертам.

Причиной форум-гнева в связи с Ольгой Святой является параноидальная москвофобия. Потому что большинство «опровергателей», включая экс-президента, ссылаются на то, что «Московское Княжество было основано лишь спустя более 300 лет после его смерти». Но помилуйте, «прародители» — это не есть «папа» и «мама». Наиболее значительные города Северо-Восточной Руси — Суздаль и Владимир — были основаны прямыми потомками Ольги. Москва уже в домонгольское время была центром княжества (с 1236 года), но минуло два года — и юный московский князь Владимир закончил свои дни на изгаженном бревне татарского тарана у владимирских стен. А Москве, наряду с рядом других городов (Городец, Кострома, Переяслав, Тверь, Суздаль, Нижний Новгород) выпал шанс «собрать Русь» и вернуть «отчину предков.

Лучше всего это получилось у Москвы, хотя не с первого раза. Сначала была неудача: в 1248 году московский удельный князь Михаил Ярославович Хоробрит изгнал своего дядю Святослава и сам стал Великим князем Владимирским, «старейшим в роду Рюриковичей». Но через несколько недель 19-летний Михаил был убит литовцами на реке Протве и Москва «затаилась» на 70 лет, пока Иван Калита не вымолил у хана узбека владимирский ярлык. И с этого времени московские князья уже практически не выпускали ярлык из своих рук.

Когда речь идет о кровной преемственности власти в течение 12 поколений (от Ольги к Ивану Калите), то иного названия, чем «предшественник» и «наследник» для персонажей такой линии придумать сложно. А предшественник — это тоже «progenitor».

Украинское обсуждение статьи в ВЭФ производит очень неприятное впечатление — и невежеством, и злобой. Очевидно, на сотрудников сайта тоже. Поэтому они послушали, послушали — да и вытолкали Ольгу Святую из топ-шестерки. В тексте публикации на сайте появился эпиграф: «В предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили этот отпечаток из-за конфликтующих исторических записей». В переводе на общепонятный это означает: «Да бултыхайтесь вы сами в своем болоте!».

Ну и как, легче стало? Гречанка, ганийка, гаитянка, китаянка и вьетнамки остались, и теперь о них и этих странах будут знать немного больше. Хотя по качеству своей деятельности на территории Украины Ольга, как по мне, была бы достойна возглавить этот список.