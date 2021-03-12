Бишкек, , 20:10 — REGNUM Киргизские и узбекские компании договариваются о возможности совместного строительства и эксплуатации гидроэлектростанций на территории Киргизии. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, передает «24.kg».

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По словам узбекского лидера, реализация крупных гидроэнертегических проектов может начаться уже в ближайшее время.

«Мы поговорили и впервые пошли не на подписание меморандума, а на соглашения», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

ИА REGNUM напоминает, что первый президент Узбекистана Ислам Каримов и другие члены правительства ранее неоднократно заявляли о том, что выступают категорически против строительства ГЭС в Киргизии и Таджикистане.

Представители узбекских властей обосновывали свою принципиальную позицию по этому вопросу тем, что ввод в эксплуатацию крупных гидроэлектростанций может привести к нехватке поливной воды в Казахстане и Узбекистане, усугубить ситуацию с Аральским морем и грозит потопами в случае прорыва плотин на киргизских и таджикских водохранилищах.

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